Żniwa rzepakowe 2021. Juliusz Młodecki: jest szansa w tym roku zarobić na rzepaku [wideo]

Zbiory rzepaku 2021. Żniwa na dobre dopiero ruszają

Juliusz Młodecki wskazuje, że powodem opóźnienia żniw jest bardzo zimny kwiecień, co sprawiło, że wegetacja została przesunięta. Kwitnienie rzepaku przesunęło się od 10 dni do 2 tygodni. - To ma swoje konsekwencje w opóźnionych trochę żniwach - dodaje i zaznacza, że ten poślizg nie jest radykalny. Fala upałów w czerwcu przyczyniła się do przyspieszenia wegetacji.

- Mamy największą powierzchnię zasiewów w tym roku. Szacujemy, że ten milion hektarów osiągniemy - mówi prezes KZPRiRB. - Warto dodać, że to chyba największa powierzchnia w Europie, bo najwięksi produceni - Francja i Niemcy - zdecydowanie zredukowali swoją powierzchnię uprawy, m.in. ze wzglęu na brak skutecznych zapraw, które umożliwiałyby skuteczną ochronę na jesieni.

Według szacunkków KZPRiRB zbiory rzepaku w Polsce mogą wynieść 3,2 mln ton. Dane z pierwszych zebranych plantacji pokazują, że plon wynosi między 2,5 a 3 tony z hektara. - To nie jest jakaś rewelacja, ale i nie jest dramat. Pozytywnym elementem jest to, że są bardzo wysokie ceny - relacjonuje Juliusz Młodecki. Tak wysokich stawek w zawieranych kontraktach jeszcze nie było.