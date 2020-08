Żona i córka skazane za zlecenie zabójstwa właściciela baru we Włocławku. Będzie nowy proces!

Zabójstwo Arkadiusza P. w 2008 roku to historia jak z filmu. Żona i córka osądzone zostały za zlecenie zbrodni, a jeden ze współoskarżonych gra o wolność

Maciej W., gdy zamordowano Arkadiusza P. miał 15 lat. Został oskarżony o współudział, potem skazany na 12 lat więzienia. Teraz sąd apelacyjny uchyla wyrok i nakazuje przeprowadzenie jego ponownego procesu.

Postanowienie w tej sprawie Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał 19 sierpnia. Autorem apelacji od wcześniej ogłoszonego wyroku była włocławska prokuratura. - Po rozpoznaniu apelacji prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego we Włocławku II Wydziału Karnego z dnia 7 listopada 2018 roku uchylono zaskarżony wyrok i sprawę przekazano do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu we Włocławku – informuje Joanna Organiak, rzecznik prasowa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

W 2018 roku Sąd Okręgowy we Włocławku umorzył postępowanie wobec Macieja W., skazanego pierwotnie na 15 lat więzienia (to wyrok z 2011 roku, w późniejszym orzeczeniu z 2013 roku odsiadkę W. skrócono do 12 lat). Okoliczności tej zbrodni wstrząsnęły Włocławkiem, bowiem o zlecenie zabójstwa 40-letniego Arkadiusza P., właściciela baru, oskarżeni zostali żona, syn i nieletnia wtedy córka zamordowanego.

Wykonawcami "zlecenia" – w opinii prokuratury - byli 25-letni Daniel Ś. i zaledwie 15-letni Maciej W., uczeń miejscowego gimnazjum.

Cała sprawa zaczęła się 2 grudnia 2008 r., gdy 36-letnia wówczas Sylwia P. powiadomiła policję o zbrodni. Z jej relacji wynikało, że po powrocie do domu znalazła w sypialni zwłoki męża z licznymi ranami tułowia i głowy. Policjanci pracujący na miejscu zbrodni zebrali liczne ślady. Świadczyły one, że zabójców było co najmniej dwóch. Po 48 godzinach znali już nazwisko pierwszego z nich - 25-letniego Daniela Ś., ukrywającego się poza Włocławkiem. Kilka godzin później mieli już informację o jego wspólniku, 15-letnim Macieju W., który uciekł z domu. Obaj zostali zatrzymani w nocy z 4 na 5 grudnia w jednym z hoteli pod Lipnem. Razem z nimi zatrzymano jeszcze trzy inne osoby, mające związek ze zbrodnią, a wśród nich córkę zamordowanego, 16-letnią Olę.

Brak motywu zbrodni skierował śledczych w stronę koncepcji "zabójstwa na zlecenie". Wkrótce policja zatrzymała też żonę Arkadiusza P. i ich syna Sebastiana, podejrzewanych o podżeganie do zbrodni. Jak wynikało z ustaleń śledztwa, Sylwia P. w porozumieniu z dziećmi zaoferowała Danielowi Ś. 15 tys. zł za zabójstwo męża. Po mieście krążyły opowieści o złym traktowaniu rodziny przez dzierżawcę baru "Tramp", co prawdopodobnie pchnęło jego bliskich do zlecenia.

Na ławie oskarżonych zasiadły także trzy osoby, m.in. Jakub M., które wiedziały o zbrodni i nie powiadomiły organów ścigania. Sąd Okręgowy we Włocławku, przed którym stanęli zamieszani w tę zbrodnię, wyłączył jawność rozprawy. W 2011 roku Daniel Ś., który za pieniądze zadał Arkadiuszowi P. kilkanaście śmiertelnych ciosów nożem, został skazany na dożywotnie więzienie. W 2013 roku w wyniku rozpatrzenia apelacji sąd skazał Sylwię P. na 10 lat więzienia, a jej córkę Aleksandrę na 8 lat. Skrócono również wyrok Danielowi Ś. - z dożywotniego pozbawienia wolności na 25 lat więzienia. Mężczyzna zaznaczał broniąc się, że pieniądze nie były głównym motywem jego działania (miał swoim zleceniodawcom mówić, że chce pieniędzy i „dobrego piwa”), ale - jak wskazuje www.portalwloclawek.pl – przede wszystkim chęć uwolnienia rodziny od „tyrana”. W późniejszych zażaleniach na postanowienie sądu obrońca Macieja W. wykazywał, że jego klient nie brał bezpośrednio udziału w zabójstwie P., a o zamiarze pozbawienia życia mężczyzny miał dowiedzieć się zaledwie pół godziny przed tragicznymi zdarzeniami w domu państwa P.

