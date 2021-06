Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz jedzie na trudny teren

W kontekście walki o utrzymanie, GKM jest w najtrudniejszej sytuacji i niewiele wskazuje na to, by w piątek to się zmieniło. GKM jedzie do Gorzowa, gdzie zmierzy się z wiceliderem rozgrywek. Gospodarze są zdecydowanym faworytem tego spotkania.

Grudziądzką drużynę czeka bardzo trudne zadanie, ale bez walki się nie podda. Trener Janusz Ślączka zdecydował, że do składu na piątkowy mecz wróci Krzysztof Kasprzak. Żużlowiec spisywał się w tym sezonie znacznie poniżej oczekiwań, ale doskonale zna przecież gorzowski tor. W Stali spędził ostatni dwa sezony i GKM ma najwyraźniej nadzieję, że będzie solidnym punktem drużyny.

Kasprzak ma za sobą udany start w lidze szwedzkiej. Żużlowiec wywalczył 9+1 pkt (3,2,2,0,2) dla Lejonen Gislaved, które pokonało Vastervik Speedway 46:44.