Zooleszcz GKM Grudziądz znów poza play off. Kibice komentują: "Do dziesięciu razy sztuka". Chcą zmian zm

Jarosław Pabijan

Rundę zasadniczą PGE Ekstraligi Zooleszcz GKM zakończył niespodziewanym remisem w Częstochowie. To jednak nie wystarczyło, by znaleźć się w play off. Co trzeba zmienić w drużynie, z kim się pożegnać, o kogo walczyć? Kibice komentują >>>