"Zostać czy odejść?" to dylemat pediatrów ze szpitala w Grudziądzu. Są przeciążeni. Dyrekcja walczy, aby zatrzymać lekarzy małych pacjentów

Dyrektor Hoppe zapowiada, że cały czas trwają rozmowy z lekarzami zarówno z tymi, którzy pozostali jak i z tymi, którzy zamierzają odjeść, a także władze szpitala starają się pozyskać nowych pediatrów do współpracy.

Ilu zatem lekarzy - pediatrów ubyło? - Na chwilę obecną cały obszar pediatrii jest w stanie zawieszenia jeśli chodzi o decyzje lekarzy co do dalszej pracy. Spotykaliśmy się już kilka razy i jesteśmy na dobrej drodze by nie doszło do rozwiązania umów. Wierzymy, że tak się nie stanie - wyjaśnia Maciej Hoppe.