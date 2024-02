Do oddziału neurologii szpitala w Grudziądzu mają dołączyć lekarze zza wschodniej granicy

- W ujęciu czasu udzielania świadczeń daje to 4,5 etatu przeliczeniowego specjalistów - wyjaśnia dyrektor Kurkowska. I kontynuuje: - Ponadto: 1 etat lekarza rezydenta, 1 etat lekarza bez specjalizacji w trakcie przygotowania do nostryfikacji dyplomu lekarskiego oraz 1 lekarz specjalista udzielający świadczeń wyłącznie w pracowni elektrofizjologii.

Przypomnijmy. Rok temu w styczniu, decyzją Wojewody oddział udarowy w Grudziądzu został zawieszony. Taki stan rzeczy mógł trwać maksymalnie sześć miesięcy. Do lipca 2023 roku nie udało się pozyskać kadry by go odtworzyć. Został zamknięty. A ówczesny dyrektor Maciej Hoppe rozstał się w tym czasie ze szpitalem. Nowej pełniącej obowiązki dyrektora szpitala, a następnie w drodze konkursu wybranej na dyrektora szpitala Agacie Kurkowskiej , prezydent Glamowski postawił jeden z celów odbudowę udarówki. Minęło pół roku i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Udarówka w Grudziądzu pacjentów przestała przyjmować we wrześniu 2020 roku.