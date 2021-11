Szpital w Grudziądzu chce mieć własny zakład utylizacji odpadów medycznych: innowatorski i proekologiczny

Dyrektor Hoppe przekonuje, że to co lecznica zamierza pozyskać jest o wiele bezpieczniejsze niż to z czym boryka się obecnie: koniecznością składowania odpadów niebezpiecznych do momentu ich odebrania i utylizacji w zakładzie w Bydgoszczy. Cały system ma znajdować się w sąsiedztwie kotłowni szpitalnej i stanowić ciąg kontenerów. Proces utylizacji miałby funkcjonować całą dobę i przynieść do 90 proc. oszczędności kosztów obecnie ponoszonych. Ma być także odzyskiwane ciepło i spożytkowane do podgrzewania wody.

- O tej inwestycji będzie głośno. Jesteśmy przekonani co do jego skuteczności i ekologiczności. Nie chcemy bowiem być postrzegani jako truciciele miasta i środowiska - podkreśla Maciej Hoppe. - Ten projekt będzie promował miasto i szpital gdyż tak innowacyjny owszem działa w innych obszarach gospodarki, ale w skali kraju w ochronie zdrowia jeszcze nigdzie. Będziemy pierwsi.