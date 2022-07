Żużlowy weekend: Zmarzlik w Toruniu, lider w Grudziądzu, a Polonia nad morzem

Walczący o rozstawienie w play off For Nature Solutions Apator Toruń podejmie w niedzielę Stal Gorzów. To będzie trudne wyzwanie „Aniołów”, bo gorzowianie to wicelider tabeli, który w ostatnich pięciu kolejkach przegrał tylko raz w Częstochowie. Faworytem będą jednak gospodarze. Stal to zespół z czołówki PGE Ekstraligi, z którym torunianie radzą sobie najlepiej na Motoarenie. Apator ma na koncie serię trzech wygranych z rzędu w Toruniu, a po raz ostatni przegrał z gorzowianami w kwietniu 2017 roku. Co ciekawe, Bartosz Zmarzlik zdobył wówczas tylko 9 pkt, a najlepsi wśród gości byli Martin Vaculik i Przemysław Pawlicki. W pierwszym meczu Stal wygrała 47:43, więc jest szansa na zgarnięcie 3 punktów.Składy na mecz Apator: 9. Paweł Przedpełski, 10. Robert Lambert, 11. Jack Holder, 12. Zastępstwo zawodnika, 13. Patryk Dudek, 14. Denis Zieliński, 15. Krzysztof LewandowskiStal: 1. Szymon Woźniak, 2. Anders Thomsen, 3. Martin Vaculik, 4. Patrick Hansen, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Oskar Paluch, 7. Jakub StojanowskiNa następnych zdjęciach kolejne informacje. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Grzegorz Olkowski