Zwrot podatku akcyzowego będzie wyższy. Ale czy już w 2021 roku? Agata Wodzień

Na zmianie w dopłacie do paliwa rolniczego może skorzystać - według szacunków resortu - 1.381,6 tys. gospodarstw rolnych opowierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych. pixabay.com/fietzfotos

W „Polskim Ładzie” zostało zawarte m.in. działanie adresowane do rolników o nazwie „Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze”. Projekt ustawy dotyczący podwyższenia dopłaty do paliwa jest już gotowy i trafił do opiniowania. Nie wejdzie jednak tak szybko, jak spodziewała się tego część producentów rolnych. Sprawdzamy dlaczego.