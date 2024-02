100-lecie szkolnictwa rolniczego na Kujawach i Pomorzu. W Karolewie szykują jubileusz

Przygotowania do uroczystości 100-lecia szkolnictwa rolniczego na Pomorzu i Kujawach i 55-lecia funkcjonowania szkoły rolniczej w gminie Dobrcz rozpoczęły się w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie już w 2023 r. Pod koniec ub. r. zarejestrowano Stowarzyszenie „Absolwenci i sympatycy szkoły w Karolewie", na czele którego stanął Janusz Wolski, absolwent z 1974 roku.

Z Bydgoszczy do Karolewa

- Szkoła była silnym ośrodkiem kształcenia kadr na potrzeby rolnictwa nie tylko Pomorza i Kujaw. Do 1939 roku uczęszczało do niej 720 uczniów. Poligonem wiedzy praktycznej było 90 hektarowe gospodarstwo rolne w Biedaszkowie oraz 1,5 ha ogród szkolny warzywno – owocowy z inspektami – informuje Jolanta Zamojdzin – Sobólska. - Po wojnie szkoła wznowiła działalność 4 maja 1945 roku. W wyniku reformy rolnej przydzielono jej 100 – hektarowe gospodarstwo w Myślęcinku.

Jednak w 1969 r., czyli 55 lat temu, szkołę przeniesiono do oddalonego od Bydgoszczy o 20 km Karolewa. Dlaczego? W tym czasie tworzono w Bydgoszczy Wyższą Szkołę Rolniczą i na jej siedzibę wybrano budynek przy ul. Bernardyńskiej 6 zajmowany dotąd przez szkołę średnią.

- Na początku praktyki odbywały się w gospodarstwach PGR Kombinatu Kusowo. W latach 80. przydzielono szkole 407 ha gospodarstwo w Kotomierzu. I to tam przez 10 lat odbywały się wszystkie zajęcia praktyczne. Obecnie praktyki zawodowe są realizowane w wybranych gospodarstwach, firmach i instytucjach współpracujących ze szkołą - informuje Jolanta Zamojdzin – Sobólska.

Uczniowie z dwóch powiatów

Jak dowiadujemy się uczniowie szkoły w Karolewie to dziś głównie mieszkańcy powiatu bydgoskiego (gminy: Dobrcz, Koronowo, Osielsko) oraz świeckiego (gminy: Pruszcz, Świekatowo, Bukowiec, Lniano). - Z uwagi na to, że szkoła ma charakter środowiskowy bardzo często uczą się w niej całe pokolenia – słyszymy w Karolewie.

Organizatorzy jubileuszów apelują do absolwentów o zgłaszanie swojego udziału w planowanych uroczystościach i zjeździe. Najlepiej to zrobić do końca marca br.

Gotowy jest już program wydarzenia. Rozpocznie je 25 maja o godz. 10 msza św. w kościele w Wudzynie. Na część oficjalną w sali gimnastycznej szkoły w Karolewie organizatorzy zapraszają o godz. 13. W programie także zwiedzanie szkoły i muzeum, występy artystyczne, a na finał zabawa taneczna.