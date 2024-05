Takie urlopy należą się pracownikom w 2024 roku. Sprawdź, ile wolnego się tobie należy

Urlop wypoczynkowy 2024. Tyle dni wolnych należy się pracownikom

Najwięcej wolnego pracownikom daje urlop wypoczynkowy. Płatny urlop wypoczynkowy to przywilej zarezerwowany wyłącznie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę. Natomiast prawa do urlopu nie mają osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie czy o dzieło. To umowy cywilno-prawne, które podlegają pod kodeks cywilny, a nie kodeks pracy.

Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: