3 kwietnia rusza nabór o pomoc dla KGW. Liczy się kolejność zgłoszeń. W tym roku kwoty są większe

Pomoc kołom gospodyń wiejskich jest udzielana od 2018 r. W 2023. r. nabór wniosków Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna 3 kwietnia.

- Potrwa do 30 września, ale do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tego programu – informuje ARiMR. - W 2023 r. są to 120 mln zł.