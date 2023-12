35. tytuł na jubileusz 95-lecia Lotto Bydgostii. Czekamy na kolejne sukcesy

- To był trudny, bo przedolimpijski rok - stwierdziła w swoim wystąpieniu Anna Tataruch, była wioślarka, wieloletnia wiceprezes ds. finansowych, a od października prezes najlepszego od 31 lat klubu wioślarskiego w Polsce. - Po raz kolejny obroniliśmy tytuł Drużynowego Mistrza Polski, byliśmy widoczni na arenie międzynarodowej. Nasz reprezentant Mateusz Biskup zdobył brązowy medal mistrzostw świata i złoty mistrzostw Europy w czwórce podwójnej, w której płynęli kolejni wioślarze z regionu: Mirosław Ziętarski z AZS UMK Toruń i Fabian Barański z WTW Włocławek. Ta osada, jako jedyna wywalczyła dla kraju kwalifikację na igrzyska olimpijskie do Paryża. Mam nadzieję, że w takim samym składzie wystąpi w przyszłym roku w tej najważniejszej imprezie i sięgnie po jeden z medali. Mocno trzymam kciuki za Martynę Radosz, by w europejskich kwalifikacjach w Szeged zajęła jedno z dwóch czołowych miejsc, zaś w regatach ostatniej szansy w Lucernie niech zwycięstwa odniosą czwórki bez sternika z Joasią Dittmann i Mikołajem Burdą, i tym samym dołączą do Mateusza. W Tokio przerwana została nasza medalowa passa trwająca od 2000 roku. Wierzę, że w Paryżu wrócimy na medalową ścieżkę - dodała.