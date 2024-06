93 procent podatników rozliczyło się elektronicznie. Kujawsko-pomorska KAS podsumowała akcję PIT

Rekordzista, który przekazał ponad 97 tys. zł złożył swoją deklarację w I US w Bydgoszczy.

To maksymalna i średnia kwota zwrotu!

Kujawsko-Pomorskie. Tak się rozliczyliśmy!

W rozbiciu na poszczególne rodzaje deklaracji przedstawia się to w następujący sposób:

948 tys. to deklaracje PIT-37,

96 tys. to deklaracje PIT-36,

93 tys. to deklaracje PIT-28,

16 tys. to deklaracje PIT-38,

24 tys. to deklaracje PIT-36L.

To kolejny już z rzędu rok, w którym KAS wyszła naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez rozwijanie e-usług związanych z rozliczeniem podatku. Podatnicy doskonale orientują się w tym, że elektroniczna forma rozliczenia przynosi w zasadzie same korzyści od prostego i bezpiecznego rozliczenia PIT aż do możliwości szybkiego otrzymania zwrotu podatku.