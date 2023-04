Abonament RTV 2023. Te osoby w pierwszej kolejności mogą otrzymać wezwania do zapłaty zaległości

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku kwota dająca zwolnienie z opłat abonamentowych wynosiła 2831,27 zł brutto, a więc była o niemal 350 zł brutto niższa. Po tegorocznej waloryzacji warto zatem zajrzeć do swojej decyzji i sprawdzić, czy należy się nam ulga. Jeśli się na nią załapiemy, to formalności związane ze zwolnieniem z opłacania abonamentu RTV można załatwić w dowolnym urzędzie pocztowym.

W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wyjaśniają, że zwolnienie od opłat przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury. Wysokość emerytury brutto nie może przekraczać 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło i wynosiło 6346,15 zł brutto. Oznacza to, że 50 proc. tego wynagrodzenia wynosi 3173,08 zł zł brutto.

