Abramczyk Polonia Bydgoszcz ma szansę na play off? "Ściany pomagają"

Mimo że w ostatnim meczu, z Orłem Łódź w Bydgoszczy, poloniści wystartowali w optymalnym składzie - do drużyny wrócił Adrian gała, zadebiutował Wiktor Przyjemski - trudno stwierdzić, by był to pokaz siły w wykonaniu bydgoskiej ekipy. Wygrana 48:42 nie była przekonująca na tyle, by spokojnie myśleć o bonusie w rewanżu.

Póki co, Abramczyk Polonia nie jest chyba faworytem w żadnym z dwumeczów. Co ciekawe, trzy drużyny, które przed sezonem były wymieniane jako faworyci do miejsc w górnej czwórce, muszą gonić rywali. Podobnie jak Polonia, kłopoty ma Wybrzeże Gdańsk (5. miejsce, 6 punktów), a najsłabsza w całej lidze jest Unia Tarnów.