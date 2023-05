Abramczyk Polonia Bydgoszcz - PSŻ Poznań. Jest wygrana, ale do optymizmu bardzo daleko [zdjęcia]

Wydawało się, że bydgoską drużynę czeka jedno z łatwiejszych zadań w tym sezonie. Abramczyk Polonia jechała u siebie, z beniaminkiem rozgrywek, skazywanym raczej na dolne rejony tabeli. Rywali oczywiści nigdy lekceważyć nie można, ale to gospodarze występowali w roli faworytów.

Bydgoscy kibice liczyli, że wreszcie zobaczą w dobrze punktujących wszystkich zawodników. Przede wszystkim potencjalnych liderów drużyny, którzy notowali ostatnio słabsze wyniki. Najwięcej zastrzeżeń było do Davida Bellego, który fatalnie wypadł w Landshut.

Goście wciąż byli na prowadzeniu, a szansy na podwyższenie przewagi menedżer PSŻ Tomasz Bajerski szukał, w 5. biegu wprowadzając do gry rezerwowego Jonasa Seiferta-Salka . Tym razem do przodu uciekł Bellego, ale goście uratowali remis, skutecznie blokując ataki Szymona Szlauderbacha.

W 13. wyścigu doszło do groźniej sytuacji, gdy upadający w łuku Kevin Fajfer wypuścił motocykl, a jadący z prawej strony Lyager cudem uniknął uderzenia. Obyło się bez urazów, ale zawodnik PSŻ z powtórki został wykluczony. Abramczyk Polonia miała już zagwarantowany minimum biegowy remis, a co za tym idzie przynajmniej remis w meczu. Taki wynik nie zadowalał miejscowych, ale w tym powtórzonym biegu Lyagerowi i Jeleniewskiemu uciekł Łoktajew.

W 14. wyścigu remis dla Polonii uratował Jeleniewski (kolejne zero Bjerre), a to oznaczało meczowe zwycięstwo. Skromne, w porównaniu do oczekiwań, bo ostatni bieg poloniści przegrali 2:4 i przed rewanżem w Poznaniu mają tylko 6 punktów zaliczki.

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ - PSŻ POZNAŃ 48:42

POLONIA: Kenneth Bjerre 6 (1,1,3,1,0), Daniel Jeleniewski 10 (3,3,0,1,3), David Bellego 7 (0,3,1,3,0), Szymon Szlauderbach 0 (0,0,-,-), Andreas Lyager 11 (1,3,3,2,2), Wiktor Przyjemski 13+2 (3,2,2,3,3), Olivier Buszkiewicz 1 (1,0,0)

PSŻ: Adrian Gała 4+3 (2,1,1,0), Norbert Krakowiak 12 (3,2,2,2,2,1), Aleksander Łoktajew 14 (3,2,1,3,2,3), Antonio Lindbaeck 1 (1,-,-,-,-), Kevin Fajfer 7+2 (2,2,2,w,1), Karol Żupiński 0 (0,0,0), Kacper Teska 3 (2,0,1), Jonas Seifert-Salk 1+1 (1,0)