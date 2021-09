Abramczyk Polonia Bydgoszcz traci lidera! Jerzy Kanclerz: "Zawiódł mnie jako człowiek"

To ogromne zaskoczenie dla kibiców, również dla prezesa Polonii. Jerzy Kanclerz był dobrej myśli w sprawie przedłużenia kontraktu z jednym z liderów bydgoskiej drużyny i czwartym zawodnikiem całej ligi pod względem skuteczności.

Panowie spotkali się na rozmowach i wstępnie doszli do porozumienia.

Tarasenko ostatecznie wybrał jednak inną drogę. Jak sam przyznał, mimo wstępnych porozumień z klubem, zdecydował się na zmianę barw. Już pożegnał się z kibicami.

- Każdy zawodnik dąży do ciągłego rozwoju i osiągania jak najwyższych celów, ja też należę do tych osób. Polonia Bydgoszcz to klub który pomógł mi osiągać sukcesy, a kierownictwo klubu jak i sam Właściciel to ludzie którzy zawsze pomogą i doradza. Również Wy kibice dostarczaliście mnóstwo pozytywnej energii z trybun i poza nią, która dawała niesamowite wsparcie i chęć wygrywania wyścigów dla was! Dziękuję Wam za to - napisał. - Jednak, aby się rozwijać trzeba iść do przodu i szukać nowych wyzwań. Mimo wstępnych rozmów i porozumień z klubem co do mojej przyszłości, postanowiłem obrać inna drogę dla mojej kariery sportowej… Dla mnie to jedna z najtrudniejszych decyzji jakie musiałem podjąć! Dziękuję tym którzy dalej będą mnie wspierać, przepraszam tych których zawiodłem - dodał.