Abramczyk Polonia Bydgoszcz walczy o play off. Rywale nie odpuszczą. "Staniemy na rzęsach"

Bydgoscy żużlowcy w niedzielę będą bronić czwartego miejsca w tabeli. Teoretycznie, mogą je utrzymać nawet przy przegranej w Ostrowie. Pod warunkiem jednak, że Wybrzeże Gdańsk nie zdobędzie nawet punktu w meczu na własnym torze z najsłabszą w lidze Unią Tarnów. Na taką sensację trudno jednak liczyć. Żużlowcy Abramczyk Polonii sprawy muszą wziąć w swoje ręce.

- Zawodnicy trenują na wyjeździe, na torze podobnym do tego w Ostrowie - mówił o przygotowaniach do niedzielnego meczu prezes Polonii Jerzy Kanclerz. - Czeka nas bardzo trudne zadanie, bo rywale to, moim zdaniem, najmocniejsza drużyna w lidze i faworyt do awansu. Nie jesteśmy jednak bez szans. Każdy z naszych zawodników musi jednak pojechać na maksimum swoich możliwości.

Wiadomo już, że w Ostrowie nie wystartuje kontuzjowany Grzegorz Zengota.