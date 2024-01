Adrianna Sułek szykuje się na poród i igrzyska. Na krytykę stanowczo odpowiada

Ciąża wypłynęła oczywiście na zawodowe życie Sułek, ale nie zmieniła jej nastawienia do sportu. Bydgoska zawodniczka potwierdziła, że jest niezwykle ambitna. Latem ma zamiar wystartować na igrzyskach olimpijskich w Paryżu (kwalifikację już ma) i powalczyć tam o medal.

Najbliższe dni i tygodnie będą dla Sułek wyjątkowe. Jeszcze na styczeń ma planowany termin porodu - razem z Mężem Kacprem oczekują na przyjście na świat pierwszej pociechy . - Przygotowuję się do najważniejszej roli swojego życia - pisała Adrianna w swoich social mediach. Jak zdradziła lekkoatletka, ich syn otrzyma imię Leon.

Przez całą ciążę Sułek-Schubert była więc bardzo aktywna i regularnie trenowała. Co wielokrotnie podkreślała - pod opieką i zgodnie z wszelkimi zaleceniami lekarzy. Treningi były zaś dostosowane do jej stanu. Mimo to na sportmenkę spadła krytyka od części jej fanów, którzy zarzucali jej narażanie zdrowia swojego i dziecka.

Sułek-Schubert na krytykę odpowiadała stanowczo. - Rozumiem, że w Polsce jest nowością kobieta nierezygnująca ze swojej pracy. Wyrażam zrozumienie dla kobiet korzystających z prawa odpoczynku w czasie rozwoju swojego dziecka, niemniej jednak otaczając się ludźmi otwartymi na świat i nadążającymi za postępem technologicznym mogę państwa zapewnić, że istnieje literatura medyczna, w której znajdziemy badania potwierdzające wykonywanie aktywności fizycznej w trosce o swoje dziecko - pisała. - Nie by mu zaszkodzić. Ma ona uzasadniony wpływ na pozytywny rozwój potomstwa tylko musi być dobrana do możliwości kobiety ciężarnej i prezentującej przez nią poziom sportowy.