Agnieszka Kłopotek: - Wszyscy powinniśmy się zaszczepić, aby cieszyć się życiem wspólnotowym

- Spotyka się pani z mieszkańcami regionu. Boją się kolejnej fali pandemii, zapowiadanej na jesieni?

- Tak, jednak nie jest to taki lęk, jak wcześniej. Teraz mieszkańcy czują się dość bezpiecznie. Liczba zachorowań nie jest duża, a ludzie są tak zmęczeni tym, co się działo w ostatnim roku, że już chyba nie chcą o tym myśleć. Największe zaniepokojenie dostrzegam u nauczycieli, dyrektorów szkół czy wójtów, którzy odpowiadają za całą infrastrukturę edukacyjną i bezpieczeństwa, nauczanie zdalne. Chcieliby bardzo, żeby od września dzieci wróciły do szkół, ale wciąż nie wiadomo, jak to będzie.

- Czego się najbardziej boją?

- Boją się tego, że znów skończy się na zdalnym nauczaniu, a to w małych miejscowościach jest duży problem. Tutaj nauczyciele mają zajęcia w kilku szkołach, częściowo prowadzili podczas pandemii nauczanie hybrydowe, a to było bardzo trudne. Niektóre dzieci miały problemy ze sprzętem, ale szkoły stanęły na wysokości zadania i zabezpieczały dzieciom komputery. Jednak nie ma skutecznego nauczania bez kontaktu osobistego ucznia z nauczycielem, a i integracja dzieci między sobą jest niesłychanie ważna, aby prawidłowo się rozwijały.

Agnieszka Kłopotek: - Zostało w nas poczucie dystansu do drugiego człowieka i myślenie o tym, czy ktoś jest chory, czy zaszczepiony, czy potrafi solidaryzować się z innymi poprzez to, że się właśnie zaszczepi. I chyba bardziej cenimy spotkania z przyjaciółmi, którzy stali się ukojeniem w tych trudnych czasach. Archiwum prywatne Agnieszki Kłopotek

- Wielu mieszkańców wciąż sceptycznie odnosi się do szczepień. Boją się bezpłodności, dodatkowych chorób, a nawet śmierci. Czy do małych miejscowości informacje o tym, że szczepienie jest lepsze niż nieszczepienie, docierają? Czy może są zakłócane przez fake newsy?

- Dezinformacje roznoszą głównie ci, którzy lubią czytać sensacyjne wiadomości w sieci albo leczą się przez internet. Sami, a nie u specjalistów. Część ludzi boi się szczepień, ale coraz więcej osób słucha ekspertów, którzy w oparciu o rzetelne źródła mówią o tym, że szczepienie jest – jak dotąd – najskuteczniejszą ochroną przed śmiertelnymi chorobami i że w przypadku zachorowania powoduje łagodny przebieg choroby. Mam zaufanie do ludzi nauki i staram się do tego przekonywać tych, z którymi rozmawiam podczas spotkań. Niestety, wyszczepialność w małych miejscowościach jest niezbyt duża. Np. w powiecie tucholskim zaszczepiło się od tylko nieco powyżej 30 proc. mieszkańców. Dlatego nastąpiła duża mobilizacja szefów różnych placówek w regionie: nagrywają filmiki, aby zachęcać do szczepień, spotykają się z ludźmi, wykorzystują potężną siłę mediów społecznościowych.