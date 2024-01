Aleksander Śliwka - tak mieszka i żyje na co dzień. Siatkarz zakochany jest po uszy w pięknej Jagodzie

Aleksander Śliwka to jeden z najlepszych siatkarzy w reprezentacji Nicoli Grbicia, która walczy we Włoszech o mistrzostwo Europy. Na co dzień mieszka w Kędzierzynie-Koźle, a życiowe radości i troski dzieli z piękną siatkarką plażową Jagodą Gruszczyńską. Tak mieszk ai żyje na co dzień siatkarz Aleksander Śliwka.

Aleksander Śliwka to podpora reprezentacji Polski pod wodzą Nicoli Grbicia. W Gangu Łysego siatkarz zajmuje bardzo ważną pozycję przyjmującego. Śliwka pochodzi z siatkarskiej rodziny z Jawora, a na co dzień mieszka w Kędzierzynie-Koźlu. Tak mieszka i żyje na co dzień ze swoją ukochaną, także siatkarką Jagodą Gruszczyńską. Zobaczcie prywatne zdjęcia pary!

Tak mieszka Aleksander Śliwka, gwiazda reprezentacji Polski. Jego ukochana to Jagoda Gruszczyńska, siatkarka plażowa

Aleksander Śliwka pochodzi z siatkarskiej rodziny. W siatkówkę grali jego rodzice, dwie starsze siostry również, a teraz gry uczy się młodszy o osiem lat brat sportowca, Jan. Mama była zresztą pierwszym trenerem Olka i jak dziś wspomina, jednym z najbardziej wymagających w jego karierze. – Bywało, że graliśmy w szóstkę. Ja, żona, synowie i dwie córki. Gdy ktoś chciał do nas dołączyć, mówiliśmy: „Przepraszamy, ale my gramy rodzinnie. Trzeba mieć na nazwisko Śliwka, żeby występować w tej drużynie" – opowiada "Faktowi" senior siatkarskiego rodu, Jan Śliwka.

Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska: wielka miłość pod siatką

Aleksander Śliwka prywatnie od sześciu lat związany jest z Jagodą Gruszczyńska, partnerka naszego przyjmującego, to reprezentantka polski w siatkówce plażowej. Jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski, Europy i świata w kategoriach kadetek i juniorek. Jej brat również jest siatkarzem. Parą są od siedmiu lat. Recepta na zgrany team w życiu? - W każdej kwestii potrafimy znaleźć kompromis - mówi Jagoda.

Tak mieszka i żyje siatkarz Aleksander Śliwka. Swój dom znalazł w Kędzierzynie-Koźlu

Aleksander Śliwka ma 28 lat, urodził się w Jaworze. Siatkarz występuje na pozycji przyjmującego od 2018 w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, z którą wygrywał Ligę Mistrzów, wcześniej grał także w Rzeszowie, Warszawie i Olsztynie. Od kilku lat jest podstawowym reprezentantem Polski, z którą zdobywał mistrzostwo świata i Ligę Narodów. Teraz jest podstawowym siatkarzem kadry Nicoli Grbicia, która walczy o mistrzostwo Europy.

- Jesteśmy spokojni, bo wiemy, że stać nas na wiele. Nie świętujemy, nie otwieramy szampanów, bo jeszcze jeden mecz przed nami. Będzie on najtrudniejszym ze wszystkich, potrzebujemy zebrać wszystkie siły, i mentalne, i fizyczne, żeby go rozegrać, bo naszym celem nie było tylko wejść do finału. Chcemy wygrać każdy mecz, w którym gramy - powiedział Śliwka przed meczem finałowym z Włochami.

Aleksander Śliwka mistrzem Europy. Złoto zadedykował tragicznie zmarłemu Arkadiuszowi Gołasiowi.

I siatkarz słowa dotrzymał. Polacy w sobotni wieczór nie dali żadnych szans gospodarzom i pokonali Włochów 3:0. Aleksander Śliwka złoty medal zadedykował Arkadiuszowi Gołasiowi, który tragicznie zmarł właśnie 16 września w wypadku drogowym w Austrii 18 lat temu. - To był taki dzień, w którym wiesz, gdzie byłeś i co wtedy robiłeś. Kiedy dowiedzieliśmy się, że to tego dnia zagramy finał, wiedzieliśmy, że on będzie czuwał i nas wspierał gdzieś tam z góry - powiedział po meczu Aleksander Śliwka.