Bartosz Kurek i jego piękna żona Anna - tak mieszkają. Zaglądamy do ich japońskiego domu.

Bartosz Kurek razem z ukochaną żoną Anną od trzech lat mieszkają w Japonii. Gwiazda reprezentacji Polski właśnie tam znalazła swoje miejsce na ziemi. To jeden z najlepszych siatkarzy świata, który wciąż nie spełnił marzenia o olimpijskim medalu. Piękny apartament, wspaniałe widoki i mnóstwo ciekawych podróży. Tak mieszkają i żyją w Japonii Bartosz i Anna Kurek - zobaczcie ich prywatne zdjęcia.

Bartosz i Anna Kurek mieszkają w Nagoi i wybrali eleganckie, dwupoziomowe mieszkanie. Apartament wykończono w stylu minimalistycznym, ale z dużym gustem. Dominują odcienie beżu, bieli i brązu. Bardzo oryginalnie urządzana jest łazienka, w której do dyspozycji jest kabina prysznicowa i duża wanna.

Tak w Japonii urządził się Bartosz Kurek. Takie kolory lubią w swoim apartamencie

Bartosz i Anna tworzą zgrany związek od 2016 roku, a od 2020 roku są małżeństwem. Siatkarz podkreśla, że w jego wypadku była to miłość od pierwszego wejrzenia. Anna Grejman także grała w siatkówkę i to z powodzeniem. Razem cieszą się z sukcesów, razem pokonują trudne chwile. - Bycie z kimś, kiedy jest fajnie i przyjemnie jest łatwe. Gorzej, jak wszystko się sypie. Dlatego dziękuję ci za wsparcie w tych najgorszych momentach - wyznała Anna Kurek.

Bartosz Kurek to jeden z najlepszych polskich siatkarzy w historii, ale także sportowcem po przejściach. Na wielkiej siatkarskiej arenie zabłysnął jako 21-latek, gdy w 2009 roku wywalczył z Polską mistrzostwo Europy. Potem stracił miejsce w składzie i wrócił w wielkim stylu, zdobywając mistrzostwo świata i tytuł najlepszego zawodnika turnieju w 2018 roku.

Bartosz Kurek z żoną Anną mieszkają w Japonii. Tak wygląda ich codzienne życie

Wtedy pomógł mu trener Vital Heynen, a teraz to samo zadanie czeka Vladimira Grbicia. Na trwających właśnie mistrzostwach Europy Bartosz Kurek popełnia sporo błędów i jest tylko rezerwowym. Doświadczony szkoleniowiec zdiagnozował już największy problem kapitana naszej reprezentacji.

- Wymaga za dużo od siebie. Jest najostrzejszy dla samego siebie. Nigdy nie ma pretensji do drużyny, nie przerzuca swoich frustracji na nikogo innego. Trzyma je dla siebie. A my potrzebujemy go jako lidera na boisku, jego doświadczenia - podkreśla Grbić.

Niestety, problemy ze zdrowiem okazały się poważniejsze. Z powodu kontuzji Bartosz Kurek wypadł ze składu kadry i w meczach półfinałowym ze Słowenią oraz finałowym z Włochami mógł jedynie wspierać kolegów z ławki rezerwowych.