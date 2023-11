Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra. Tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy

Jakub Kochanowski to jeden z filarów reprezentacji siatkarzy, która we Włoszech zdobyła w sobotę 16 września mistrzostwo Europy. Dla 26-letniego środkowego to trzeci złoty medal z Polską w karierze. Jakub Kochanowski na co dzień mieszka i żyje w Rzeszowie. Tak urządził swoje mieszkanie i to lubi robić w wolnych chwilach - zobaczcie zdjęcia!