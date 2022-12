Ampol-Merol będzie budować magazyny w Płużnickim Parku Inwestycyjnym. Gmina podpisała umowę na sprzedaż działki

Nieruchomość o powierzchni ponad 4,6 ha sprzedano za kwotę 2.360.370 zł. Składa się ona z czterech działek przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny.

Inwestor zobowiązał się do oddania do użytkowania budynków o łącznej powierzchni minimum 10 000 m kw do 1 września 2026 roku i zatrudnienia co najmniej ośmiu pracowników na pełen etat do sześciu miesięcy od daty zakończenia budowy.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się na początku grudnia. Akt notarialny Karol Smoleński, członek zarządu firmy Ampol-Merol Sp. z o.o. i Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica podpisali 15 grudnia.