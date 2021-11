Anna Matysiak: - Wyobrażam sobie, że hipokamp może być pobudzony, gdy czytamy wiersze

- W czasie pandemii w Polsce nieznacznie wzrosło czytelnictwo. Choć i tak daleko nam do krajów, gdzie czytelnik pochłania co najmniej 10 książek rocznie. U nas sukcesem jest, gdy ktoś przeczyta dwie w roku. Dlaczego nie lubimy czytać?

Nie wiem, czy nie lubimy czytać. Kiedyś na własny użytek przeprowadzałam „mikrobadania socjologiczne”, jeszcze przed pandemią, gdy korzystałam z komunikacji miejskiej. Liczyłam wtedy czytających i na przykład w metrze zdarzało się, że ponad 70 proc. pasażerów czytało. Były to różne rzeczy, dużo papierowych książek, czasopism, a także czytniki do wersji elektronicznych. Nawet w telefonach – często widać było, że ktoś czyta dłuższy tekst, a nie przegląda fb. Sama często tak robiłam – wykorzystywałam ten czas na czytanie artykułów z czasopism internetowych.

Poza tym na jakim mechanizmie miałoby się opierać funkcjonowanie różnych księgarni internetowych, które jakoś nie upadają oraz hurtowni książek i innych podobnych miejsc, gdyby naprawdę tak mało osób czytało? W mediach społecznościowych można znaleźć setki blogów i stron zajmujących się recenzowaniem czy polecaniem książek, dla dorosłych i dla dzieci. One mają różny poziom, ale w większości mają też bardzo wielu czytelników. Część stanowią ludzie zaglądający do kilku takich miejsc, więc nie można ich liczyć za pomocą czystego sumowania, ale jedna osoba może ich odwiedzać kilka lub kilkanaście, ale nie kilkaset.

Zakładam też, że na każdą osobę, która się udziela i jest „obserwowalna”, przypada mnóstwo ludzi, którzy po prostu czytają i nie dzielą się wrażeniami w internecie ani nie szukają tam wiadomości na temat książek.

Oczywiście mimo wszystko mogę się mylić, ale nie podzielam pesymistycznego nastawienia.