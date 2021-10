Psychoterapeuta Bożena Słomińska o wypowiedziach celebrytów w mediach

- Rośnie liczba przypadków depresji, a tu aktorka Bożena Dykiel w Dzień dobry TVN opowiada, że przyczyną depresji jest brak litu w organizmie. Jako receptę na tę chorobę zaproponowała: "nie jeść byle czego, jeść dobre rzeczy, a poza tym ruszać się, czytać, nie tylko gapić się w telefon i telewizor". Co takie opinie robią tym, którzy tego słuchają, a zmagają się z problemami mentalnymi?

Nagrania tego programu próżno szukać w internecie, więc odniosę się do zjawiska, a nie wypowiedzi konkretnej osoby.

Niektórzy ludzie, w tym celebryci, lubią przedstawiać swoje opinie na wszelkie tematy. To mnie nie dziwi, w internecie jest na to ocean dowodów. Natomiast dziwi mnie, że gospodarz programu prezentując wyłowioną z tego oceanu rybę mówi nam, że to złota rybka, w dodatku obdarzona wyjątkową mądrością. I niektórzy w to, niestety, wierzą.