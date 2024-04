Anwil Włocławek najlepsze zostawia na koniec. Kolejne zwycięstwo! Świetny mecz Zigi Dimca

Anwil Włocławek - Czarni Słupsk 75:60

Anwil rozpoczął od celnych "trójek" Kamila Łączyńskiego, Victora Sandersa i Jakuba Garbacza, ale rywale nie pozostawali w tyle. Tym samym zrewanżowali się Bartosz Jankowski i Michael Caffey, Benas Griciunas dodał punkty spod kosza i Czarni objęli prowadzenie. Mecz był bardzo wyrównany, prowadzenie zmieniało się do przerwy aż 13 razy.

Włocławianie popełniali zdecydowanie za dużo błędów. Po 15 minutach Anwil miał na koncie 8 strat i trener Przemysław Frasunkiewicz uznał, że pora na naradę z zawodnikami. Problemy w ataku w 2. kwarcie były jednak coraz większe i w 18. minucie przewaga Czarnych urosła do 9 punktów. Jeszcze przed przerwą udało się większość strat odrobić, głownie dzięki bardzo dobremu Mateuszowi Kostrzewskiemu (11 pkt w 1. połowie).

Po przerwie goście cały czas bronili skromnej przewagi. Włocławianom akcje ofensywne szły jak po grudzie, co gorsza kłopoty z nadmiarem fauli mieli Kamil Łączyński i Tomas Kyzlink. Męczył się w tym meczu Victor Sanders, męczył Luke Petrasek, Amir Bell pierwsze punkty zdobył pod koniec 3. kwarty, ale to właśnie po jego "trójce" udało się zmniejszyć straty do punktu przed ostatnią kwartą.