Anwil Włocławek pobije rekord? Wszystko w rękach prezesa! Znamy rywala w Anwil Basketball Cup

Sprzedaż biletów na Anwil Basketball Cup 2023 rozpocznie się 11 września. Miejsc nie będzie zbyt wiele, bo w wydarzeniu może wziąć udział każda osoba, która kupiła karnet na sezon 2023/2024. Otwarta sprzedaż całosezonowych wejściówek wystartowała w poniedziałek i już pierwszego dnia nabywcę znalazły 254 karnety. To więcej niż niektóre kluby Orlen Basket Ligi sprzedają w całym preseason!

To aktualny wicemistrz ligi łotewsko-estonskiej, w której przegrał w ostatnim sezonie jedynie z występującym gościnnie ukraińskim BC Prometey, finansowym potentatem, który i w polskiej lidze walczył o finał i mistrzostwo. Rok wcześniej VEF zdobył złoty medal. Mecz zaplanowano na 16 września i będzie pokazany także na żywo w Eleven Sport.

Anwil Basketball Cup już tradycyjnie wieńczy okres przygotowań drużyny do ligowego sezonu. W poprzednich latach we Włocławku grały Asseco Arka Gdynia, Start Lublin, Stelmet Enea BC Zielona Góra, Rytas Wilno i Bnei Herzliya, teraz nadszedł czas na czołową łotewską drużynę, VEF Ryga.

Ogólna liczba sprzedanych wejściówek to 2845 (stan na wtorek). Anwil zaplanowano sprzedaż karnetów w tym roku na poziomie 3000. Rekord klubowy to 3100 w 2019 roku (pojemność trybun Hali Mistrzów to 3963). Wtedy też dla karnetowców przeznaczono 3000 miejsc, ale ostatecznie powiększono pulę o 100 kolejnych. Czy teraz będzie szansa na rekord? Wszystko w rękach prezesa Łukasz Pszczółkowskiego, ale pewne jest, że ewentualna dodatkowa pula karnetów szybko znajdzie swoich nabywców.

Dodajmy, że już w najbliższy weekend Anwil będzie można obejrzeć w Turnieju o Puchar Marszałka Województwa w Inowrocławiu. W półfinale włocławianie zagrają 8 września z Notecią Inowrocław, a drugiego dnia z Arrivą Twardymi Piernikami Toruń lub Enea Abramczyk Astorią Bydgoszcz.