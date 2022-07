Anwil Włocławek poznał rywali w FIBA Europe Cup

Włocławianie zostali rozstawieni w pierwszym koszyku podczas losowania grup FIBA Europe Cup. Na razie poznali dwóch rywali w grupie G, ostatniego rywala dla Anwilu Włocławek wyłonią kwalifikacje. Trzeba jednak pamiętać, że obie drużyny zagrają jeszcze wcześniej w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, więc skład grupy może się zmienić.

Egis Kormend to aktualny wicemistrz Węgier, który przegrał 2:3 finał w ostatnim sezonie z Falco-Vulcano Szombathely. Kormend to trzykrotny mistrz swojego kraju, ale ostatni taki triumf świętował 19 lat temu. W ostatnich sezonach największym sukcesem drużyny było wicemistrzostwo w 2022 i krajowy puchar w 2016 roku. Węgierski zespół w ostatnich latach regularnie występował w FIBA Europe Cup, ale bez większych sukcesów (najlepszy wynik to 1/8 finału w 2018 roku). w 2019 roku Węgrzy triumfowali za to w Alpe Adria Cup.