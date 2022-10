Anwil Włocławek - Śląsk Wrocław. W świętej wojnie decydowała ostatnia minuta! [zdjęcia, opinie]

Anwil Włocławek - Śląsk Wrocław 73:75 (14:23, 14:12, 31:26, 14:14)

ANWIL: Bostic 13, 10 zb., 3 as., Łączyński 11 (2), 7 as., Petrasek 10 (2), Sobin 6, Joessar 3 (1) oraz Greene 17 (3), Nowakowski 13 (1), Słupiński 0, Szewczyk 0, Woroniecki 0.

ŚLĄSK: Martin 23 (2), 6 zb., 6 as., Nizioł 20 (1), Dziewa 7, Morgan 6, Gołębiowski 3 (1) oraz Parakchouski 8, Ramljak 3, Kolenda 3 (1), Wiśniewski 2.

We Włocławku spotkały się dwie z pięciu niepokonanych drużyn po dwóch kolejkach PLK. Dla Anwilu był to jednak bez wątpienia najtrudniejszy sprawdzian z dotychczasowych.

- Musimy zatrzymać szybki atak rywali, musimy być bardzo czujni na łatwe punkty Śląska. Druga rzecz kluczowa, to walka na tablicach, cały zespół musi się włączyć w walkę o zbiórki - mówił przed meczem trener Przemysław Frasunkiewicz.