Apator Metrix z toruńskiej Grupy Apator dostarczy milion gazomierzy na rynek beligijski. Kontrakt za 65 mln euro!

Przetarg został zorganizowany przez belgijski koncern energetyczny Fluvius System Operator cv, reprezentujący belgijskich operatorów sieci energii elektrycznej, gazu i wody ORES, RESA i Sibelga. W ramach przetargu wybrano ofertę Landis+Gyr na dostawę kompleksowego rozwiązania typu „Dane Jako Usługa” (ang. DaaS, Data-as-a-Service), składającego się z centralnego systemu nadrzędnego oraz inteligentnych liczników energii elektrycznej i gazu. Apator Metrix, jako partner Landis+Gyr, odpowiedzialny będzie za dostarczenie inteligentnych gazomierzy iSMART2.

Inteligentne gazomierze

Phoenix-RTOS stanowi bazę dla oprogramowania tych urządzeń. Oprogramowanie gazomierza rozwijane jest od wielu lat we współpracy Apator Metrix i Phoenix Systems. Łączna wartość gazomierzy iSMART2 dostarczonych przez Apator Metrix wyniesie ok. 65 mln euro (tj. ok. 300 mln zł według średniego kursu NBP z dn. 27.07.2021 r.). Szacowany przychód Phoenix Systems z tytułu realizacji umowy wyniesie ok. 9 mln zł. Wdrożenie przewidziane jest na lata 2023-2031.