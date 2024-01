Ludzie z branży kolejowej spotkali się w Bydgoszczy. To pierwsze tak duże wydarzenie w kraju!

Kolej.net: merytoryczne spotkanie i czas na zwykłe rozmowy

- Z koleją jestem związany od 15 lat i bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w takim wydarzeniu - zdradził nam Łukasz Mierzbiczak, właściciel firmy Rail Industry w Bydgoszczy, która oferuje różnego rodzaju wsparcie przedsiębiorstwom z sektora kolejowego. - W jednym miejscu spotyka się wiele firm i ludzi z branży. Mają różne doświadczenia i mogą się nimi podzielić. Można nawiązać nowe relacje biznesowe i rozwijać dotychczasowe lub zwyczajnie podyskutować o zmianach na tym rynku.

I edycja spotkań Kolej.net odbyła się 10 stycznia w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Organizatorzy zapowiadają, że będą kontynuowane. Arkadiusz Wojtasiewicz

Z Łukaszem Mierzbiczakiem rozmawiamy też o największych bolączkach branży. - Bez wątpienia jest to brak wykwalifikowanej kadry i w ogóle pracowników. Trzeba mieć świadomość, że to praca w stresie i odpowiedzialność za wielu ludzi, jak w przypadku choćby maszynistów. Kolej się bardzo zmienia. Gdy 20 lat temu w meandry tematu wprowadzał mnie tata, który odpowiadał za koleje na terenie bydgoskiego Zachemu, to był zupełnie inny świat. Jednak mnie nim skutecznie zaraził i moja pasja trwa do dziś. A dziś mamy piękne, nowoczesne i szybkie pociągi.