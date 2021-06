Apator Toruń - Betard Wrocław. Tak kibicowaliście na Motoarenie [zdjęcia kibiców]

Apator Toruń przegrał 36:54 z Betardem Wrocław. To najwyższa porażka gospodarzy w historii ligowych meczów na Motoarenie. Po meczu doszło do zgrzytu. Część fanów miała za złe drużynie, że nie wyszła na tor podziękować za doping. Klub w specjalnym oświadczeniu wyjaśnił, że zabrania tego regulamin sanitarny w PGE Ekstralidze.Jak kibicowaliście na Motoarenie? Zobaczcie galerię zdjęć trybun w meczu Apator - Betard >>>Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Marcin Orłowski