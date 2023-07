Apator Toruń chce Wilkom z Krosna zabrać ekstraligę i lidera. GKM Grudziądz też ma ofertę dla mistrza świata

Na razie zdecydowana większość podpisów w PGE Ekstralidze to przedłużenia kontraktów. Ostatnio najwięcej zamieszania zrobiła Stal Gorzów, która podpisała nowe kontrakty z Martinem Vaculikiem, Andersem Thomsenem i Szymonem Woźniakiem, wcześniej ogłoszono przedłużenie współpracy z Mikkelem Michelsenem w Częstochowie.

W tym roku Speedway Ekstraliga popuściła regulaminowych cugli i przestała udawać, że w trakcie sezonu nic się nie dzieje. Teraz kluby mają prawo negocjować kontrakty i to nie tylko ze swoimi zawodnikami. Ba, mają prawo w trakcie sezonu podpisywać transferowe zobowiązania, które będę respektowane przez Speedway Ekstraligę, a kluby i zawodnicy będą surowo karani za łamanie tych ustaleń.

For Nature Solutions Apator Toruń szuka kolejnego lidera. Jason Doyle otwiera listę życzeń

Oba ekstraligowe kluby z Pomorza szukają wzmocnień. W Toruniu ważne kontrakty mają Robert Lambert, Patryk Dudek, roczny kontrakt podpisał Emil Sajfutdinow, ale on sam podkreśla, że nigdzie się nie wybiera. For Nature Solutions Apator dojrzewa powoli do pożegnania z wychowankiem Pawłem Przedpełskim, który z sezonu na sezon obniża loty.