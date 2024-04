Apator Toruń na medal, ZOOlszcz GKM Grudziądz do play off? Eksperci typują

W weekend 12-14 kwietnia startuje PGE Ekstraliga. Kibice liczą na emocje i dobre wyniki swoich drużyn. Jakie szanse eksperci dają ekipom z Torunia i Grudziadza?

Sezon żużlowy wystartował już w marcu, ale emocje rosną - przed nami inauguracja rozgrywek ligowych. W piątek i niedzielę odbędą się pierwsze mecze PGE Ekstraligi. Na początek zmierzą się Unia Leszno z Włókniarzem Częstochowa oraz Sparta Wrocław z Falubazem Zielona Góra (oba mecze w piątek), a w niedzielę powalczą Stal Gorzów z For Nature Solutions Apatorem Toruń i ZOOleszcz GKM Grudziądz z Motorem Lublin.

Drużyny z Torunia i Grudziądza do sezonu przystępują ze sporymi nadziejami. Apator celuje w podium rozgrywek, GKM chciałby wreszcie przełamać niemoc i awansować do rundy play off. Jak typują eksperci? - Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, Apator powinien zameldować się w półfinale ligi - mówi Jarosław Pabijan, żużlowy fotoreporter. - GKM w końcu dostanie się do play off, bo ma zbudowany bardzo wyrównany zespół.

- Apator to taka drużyna, że jeśli wszystko tam „odpali”, może być podium. Jeśli pojawią się kłopoty, nie będzie nawet strefy medalowej - dodaje Eryk Hełminiak, kierownik redakcji sportowej Polskiego Radia PIK. - Ich nowy menedżer powinien jednak dobrze to poukładać. Najmocniejsze w lidze wydają się być Motor, Sparta, może Włókniarz. Pozycja GKM zależeć będzie głównie od Australijczyków, którzy bywają jednak chimeryczni. Jakub Pieczatowski z Eurosportu podkreśla: - Dla Apatora planem minimum i chyba jednocześnie maksimum będzie półfinał i walka o brąz. Zespoły z Lublina i Wrocławia nie mają luk. W przypadku GKM, jeśli mają awansować do play off, to ze swojego toru muszą zrobić twierdzę. Jeśli zdarzą się im wpadki, znów pozostanie walka o utrzymanie. Apatora, jak półfinalistę ligi wskazuje również Artur Onacki, dziennikarz TVP 3 Bydgoszcz. - Ma sprawdzony skład i nowego menedżera. To powinno się udać, ale silnych ekip z Lublina i Wrocławia, chyba nie uda się przeskoczyć - mówi. - W przypadku GKM, pewnie utrzymają się w lidze, ale czy w końcu awansują do play off? Śmiem wątpić, choć mają silne trio Australijczyków więc może w końcu się uda.

Na medal dla toruńskiej drużyny i play off GKM liczy Eugeniusz Nowak, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. - Apator ma stabilny skład i powinien znów walczyć o najwyższe cele. Pewien problem jest tam jednak zawsze z młodzieżowcami. GKM w końcu powinien awansować do play off. W Grudziądzu zbudowano niezły zespół, który powinien przebić ten mur niemocy z lat poprzednich. Choć i tam kłopot może stanowić formacja juniorska. Jan Konikiewicz z Discovery Sports przewiduje, że Apator będzie miał ciężką pierwszą część sezonu. - Runda rewanżowa wygląda już lepiej, co powinno sprawić, że w dobrych nastrojach i z dużą pewnością siebie wejdą w decydującą fazę rozgrywek. Piotr Baron stworzy z tej drużyny monolit. Stawiam na powtórkę z 2023 roku i brązowy medal. Dominik Antonowicz, profesor UMK Toruń typuje podobnie. - W PGE Ekstralidze zespoły z Lublina i Wrocławia są kadrowo najmocniejsze, Apator pojedzie w półfinale. Liczę, że w ciągu sezonu będzie widać efekty pracy Piotra Barona z juniorami. Tylko Adam Lyczmański, piłkarski ekspert sędziowski Canal+ ma wątpliwości. - Może się narażę, ale uważam, że Apator nie dostanie się do czwórki. Sam Emil Sajfutdinow nie pociągnie zespołu, a pozostali nie potrafią utrzymać stabilnej formy. GKM tym razem powinien dostać się do play off. Faworytami ligi są zespoły z Lublina, Wrocławia, Częstochowy i Gorzowa.

Runjaić zwolniony z Legii ! Runjaić zwolniony z Legii !