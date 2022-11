Apator Toruń odsłania karty. Wiktor Lampart podpisał kontrakt z "Aniołami"!

Wiktor Lampart uchodzi za wielki talent, ale w ostatnich dwóch sezonach nieco jego rozwój wyhamował. Sezon 2022 zakończył ze średnią 1,53, z juniorów lepszy w PGE Ekstralidze był jedynie Jakub Miśkowiak. Nieco gorzej Lampart wypada, jeśli policzymy wyłącznie wyścigi seniorskie. W tej rywalizacji Lampart wywalczył łącznie 69 pkt przy średniej 1/17 na bieg. Miewał jednak występy znakomite, jak choćby 6+2 w trzech wyścigach w meczu finałowym ze Stalą Gorzów.

Zdecydowanym faworytem do miejsca w składzie stał się kilka tygodni temu, zastępując w tej roli wicemistrza świata Jana Kvecha z Czech. Poważnym atutem były występy juniora na Motoarenie. W tym sezonie Lampart zdobył 13+3 pkt w dwóch meczach Motoru w Toruniu, a wcześniejsze występy były nawet bardziej imponujące: 11+1 w 2021 roku, a dwa lata wcześniej 8 pkt w czterech startach.

Ma doświadczenie ekstraligowe i doskonale zna wszystkie tory, może poza areną beniaminka z Krosna. No i jest Polakiem, co zapewnia menedżerowi większy komfort w wyborze składu na ligowe mecze.