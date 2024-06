Arged Malesa Ostrów - Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Brakowało armat, ale bonus uratowany

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - ROW Rybnik. Spokojnie do połowy i... odjazd! Zdjęcia

Jeśli żużlowcy Abramczyk Polonii mieli odpowiedzieć na piątkową porażkę w Poznaniu, to w niedzielę zrobili to w najlepszy sposób. To była demolka!