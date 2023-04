Arriva Twarde Pierniki Toruń pokonana w meczu przyjaźni. Coraz dalej od PLK

PGE Spójnia Stargard - Arriva Twarde Pierniki Toruń 92:82 (30:18, 14:27, 25:19, 23:18)

Tomasz Śnieg: - Kibice obu klubów bardzo się lubią, więc to był fajne święto na trybunach, ale my mamy swoje cele i aspiracje.

Trener miejscowych Sebastian Machowski zaczął mecz w z trzema Polakami na parkiecie, ale stopniowo wzmacniał siłę ognia swojej drużyny. Do gry wszedł m.in. Jordan Mathews, który ostatnio był zawieszony za bójkę na treningu i jakby chciał odkupić winy, od razu zaczął trafiać z dystansu. W 8. minucie było już 23:15, torunianie mieli coraz większe kłopoty w defensywie. Nie do zatrzymania był Fortson (12 pkt w 1. kwarcie), który nawet z dwoma obrońcami na sobie trafiał z faulem. Z kolei Arriva Twarde Pierniki w ataku mogła liczyć w zasadzie tylko na Gibbsa, a 26 proc. z gry całej drużyny w 1. kwarcie to wynik katastrofalny.

Po przerwie było nerwowo. Więcej było fauli niż skutecznych akcji, a po kolejnych prostych błędach kibice obu zespołów łapali się za głowy. Prowadzenie zmieniało się co akcję, ale w końcu to torunianie tych błędów zaczęli popełniać więcej. Kiepsko wypadł tym razem Tayler Persons (dopiero w 29. minucie pierwsze punkty, w sumie 3/13 z gry), to samo Joey Brunk, rywale mocno pilnowali już Gibbsa (po przerwie punktował głównie z wolnych). Krok po kroku PGE Spójnia od połowy 3. kwarty odbudowywała przewagę (62:55 w 27. minucie). I znowu to młodzież odrabiała straty, tym razem Tomaszewski.

Torunianie walczyli do końca, kilka razy zmniejszali straty do 5 punktów, ale w kluczowych momentach Brunk pudłował spod kosza, a Person i Gibbs z czystych pozycji z dystansu.

Do przykrych scen doszło na konferencji prasowej po meczu. Trener Cedric Heitz wpadł do sali bardzo wzburzony, w głośnych słowach odmówił wypowiedzi po meczu. Okazało się, że szkoleniowiec - zdaniem komisarza, słusznie - miał pretensję, że wbrew regułom to gospodarze spotkali się z mediami jako pierwsi.

Sterling Gibbs: - Walka była wyrównana, rywalizowaliśmy z zespołem na wysokim poziomie. Courtney Fortson jest, moim zdaniem, MVP tej ligi i to udowodnił w tym meczu, ma także dookoła graczy, którzy go wspierają. My musimy się teraz przegrupować i być gotowym na cztery ostatnie mecze. Cały czas jesteśmy skoncentrowani na swoim celu.

Sebastian Machowski, trener PGE Spójni: - Bardzo ważny mecz i bardzo się cieszymy z wygranej. Nie było to łatwe, gratuluję torunianom walki do końca, udowodnili, że mogą grać na wyższym poziomie. Po przerwie my zagraliśmy lepiej, kibice nas wsparli i dzięki temu możemy dalej myśleć o play off.