Arriva Twarde Pierniki Toruń przyspieszają. Arcyważna wygrana po horrorze! [zdjęcia]

Arriva Twarde Pierniki Toruń - Czarni Słupsk 74:73 (25:20, 12:22, 21:13, 16:18)

Arriva Twarde Pierniki: Persons 24 (1), Gibbs 21 (5), Brunk 8, Kenić 5 (1), Diduszko 1 oraz Cel 6 (1), Walton 5, Gordon 3, Tomaszewski 1.

Czarni: Witliński 22, Ivey 19 (2), Schenk 16 (2), Dileo 13 (3), Chyliński 3 (1) oraz Musiał 0, Coleman 0, Lake 0, Leończyk 0.

Sytuacja była prosta: sześć kolejek do końca, trzy zwycięstwa straty do bezpiecznego miejsca. Konkurenci ostatnio przegrywają swoje mecze, ale potrzebne były jeszcze wygrane Arrivy Twardych Pierników. Na pewno wiele ciepłych myśli przesłano przed meczem z Włocławka, bo z kolei walczący o play off Anwil był żywotnie zainteresowany potknięciem Czarnych.

To był od początku starcie dwóch równych drużyn. Torunianie dobrze radzili sobie z uznawaną za jedną z lepszych defensyw w PLK. Prowadziło z rąk do rąk, ale to gospodarze odskoczyli na więcej niż dwa posiadania, a kluczem do tego była ponad 50-procentowa skuteczność z gry. Gdy do tego gospodarze dołożyli jeszcze świetną obronę, to w 2. kwarcie uciekli na 30:20. Kolejna parta meczu skończyła się jednak serią 2:10 i tym razem to Cedric Heitz musiał ratować się przerwą.