Avia Świdnik - BKS Visła Proline Bydgoszcz. Wracają na trzeci mecz

W pierwszym meczu ćwierćfinałów siatkarze BKS Visła Proline pokonali Avię 3:0. By awansować do półfinału już w sobotę i nie wracać na kolejny mecz do Bydgoszczy, musieli pokonać rywali na ich terenie. I byli dość bliscy szczęścia...

Pierwszy set padł łupem gospodarzy, ale przez całą partię bydgoska drużyna mocno stawiała się rywalom. W kolejnych dwóch odsłonach to siatkarze BKS byli o krok przed rywalami, a przewagą budowali m.in. dzięki dobrej zagrywce. Wyszli na prowadzenie w meczu i zmobilizowani przystąpili do czwarte partii. W niej gra znów była bardzo wyrównana (15:15, 19:19), ale od stanu 21:21 to znów miejscowi mieli "pewniejszą rękę" w decydujących akcjach i doprowadzili do wyrównania. W tie breaku Avia nie wypuściła ju szansy z rąk - od początku była o punkt, dwa lepsza od BKS i wygrała spotkanie.