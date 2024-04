Piotr Makowski: - Nasz klub oceniam pozytywnie. Utrzymanie było najważniejsze

Metalkas Pałac Bydgoszcz zajął 11. miejsce w Tauron Lidze. Tym samym siatkarki utrzymały się w elicie. Piotr Makowski, prezes klubu, w rozmowie z nami podsumowuje miniony sezon i mówi o planach na kolejny.

Jaka jest pańska ocena sezonu już na spokojnie, z dystansu już po kilkunastu dniach po ostatnim meczu?

Biorąc pod uwagę kłopoty zespołów z Polic czy Tarnowa nasz klub oceniam pozytywnie. Po pierwsze i najważniejsze realizujemy nasze zobowiązania w przeciwieństwie do innych. Mieliśmy najniższy budżet w całej lidze, a na dodatek od początku nie oszczędzały nas kłopoty kadrowe. Już przed pierwszym meczem okazało się, że Aleksandra Lipska, która miała być naszą podstawową przyjmującą, nie będzie grać, bo źle przeprowadzono jej operację i potrzebna była kolejna. Po pierwszej kolejce wypadła nam Agata Witkowska. Udało się pozyskać Magdę Saad, ale musiało minąć trochę czasu zanim wdrożyła się w zespół. Za Lipską wróciła Ewelina Żurowska, ale potem zerwała więzadła w lutym. Długo graliśmy też bez pierwszej rozgrywającej Pauliny Bałdygi. Mieliśmy siedem porażek z rzędu, potem był trochę lepszy okres, ale następnie znowu były przegrane. Zdecydowaliśmy się na zmianę trenera. Jakuba Tęczę zastąpił Mateo Volpini. Ostatecznie udało się utrzymać i to było najważniejsze. To wszystko rzutowało na wynik. Gdybyśmy byli w optymalnym składzie, to bilibyśmy się o play off, co było naszym celem.

Czy już zaczęliście budowanie budżetu i zespołu na kolejny sezon?

Tak. Toczymy rozmowy ze sponsorami i zawodniczkami. Myślę, że jeszcze w tym miesiącu będziemy mogli podzielić się jakimiś konkretami.

Postęp sportowy nierozerwalnie wiąże się z pieniędzmi. Jakie macie pomysły, by nakłonić sponsorów, do głębszego sięgnięcia do kieszeni?

Pomysły mamy i swoimi działaniami marketingowymi pokazujemy, że potrafimy dobrze promować naszych sponsorów. Jednak problem jest szerszy i nie dotyczy tylko Pałacu, ale chyba całego bydgoskiego sportu. Są kluby, które chciałyby grać na najwyższym szczeblu i bić się o medale, ale realia są takie, a nie inne. To jest też związane z sytuacją gospodarczą. Liczymy, że ona się poprawi i sponsorzy przychylniej spojrzą na sport. Chcę podkreślić, że ostatnio koszty związane z wynajmem autokarów, hoteli czy wyżywienia podczas wyjazdów wzrosły dwukrotnie, a budżet mamy na tym samym poziomie, co poprzednio. Żeby poprawić wynik sportowy trzeba mieć większe środki więc mamy trochę błędne koło. Namawiamy naszych sponsorów na większe finansowanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jednocześnie dziękuję im wszystkim za zaufanie i wspieranie naszego klubu. Tak jak mówiłem, uważam że naszą grą i działaniami marketingowymi dobrze ich promujemy.

Czy macie aktualną umowę z miastem dotyczącą promocji?

Tak, jeszcze przez najbliższy sezon.

Czy trener Volpini zostaje w klubie?

Takie były nasze ustalenia przed jego wyjazdem do Włoch. Czekamy na odesłanie podpisanych przez niego dokumentów.

A jak przebiega budowanie zespołu?

Mamy już większość zawodniczek, ale na razie niczego nie ogłaszamy. Być może już w kwietniu będziemy informować, kto do nas dołączy. Mogę tylko powiedzieć, że Pola Nowakowska po wypożyczeniu do Włoch wróci do nas i będzie nas reprezentowała w kolejnym sezonie. Liczę, że dojdziemy do porozumienia z Olą Lipską.

