Awantura o muł w wodzie. Ktoś wyciął tatarak i zanieczyścił dziką plażę w Prądocinie?

- To skandal! Była piękna plaża, co prawda niewielka i dzika, ale piękna. Mogłem wejść po szyję do wody i wciąż widziałem swoje stopy. A teraz? Jest jak ściek! - denerwuje się jeden z działkowców, mówiąc o dojściu do brzegu jeziora Jezuickiego w Prądocinie, przy ulicy Sportowej.

Jeszcze kilka dni była w tym miejscu plaża szerokości kilku metrów. Teraz jest większa, ale, jak wynika z przywołanej relacji, nie wszyscy bywalcy tego miejsca są zadowoleni z nowego stanu rzeczy. Ktoś wyciął tatarak porastający część brzegu między plażą, a niewielkim pomostem.