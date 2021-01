Aż żal śrutować zboże na paszę dla świń. Pszenica droga, trzoda za pół darmo

"Około milion świń czeka w kolejce na odbiór przez niemieckie rzeźnie (ISN). Eksperci rynkowi przewidują, że nadwyżka żywca będzie likwidowana w kolejnych tygodniach ze względu na wcześniejszy mniejszy import prosiąt. Może potrwać to jednak wiele tygodni. Sytuację pogarsza niski popyt i problemy ze sprzedażą wieprzowiny, wysoka masa tuczników oraz kłopoty związane z zakażeniami Covid-19 i konieczną kwarantanną pracowników zakładów mięsnych. Wiele zakładów pracuje znacznie poniżej swoich mocy produkcyjnych", przedstawia sytuację.

- Pasza poszła w górę, bo soja jest droga i wszystkie inne białkowe - dodają rolnicy. A świnie potrzebują jeść. Ich hodowla jest droższa, cena zbytu już nie. Co dzieje się na rynku trzody chlewnej i jakie ceny świń notuje się w Polsce?

Według ostatnich notowań na Dużej Giełdzie Niemieckiej VEZG w środę 20 stycznia 2021 roku cena została utrzymana na tym samym poziomie 1,19 €/kg (wbc) w stosunku do poprzedniego tygodnia. Taka sama od 9 tygodni. Rok temu w 3. tygodniu stycznia cena wynosiła w Niemczech 1,82 euro/kg. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą 17 stycznia wyniosła 3,90 zł/kg.

Jak podaje Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej, nieco lepiej wygląda sytuacja w krajach mogących eksportować do Azji, a w szczególności do Chin. "Ale również Hiszpania została w ostatnich dniach sparaliżowana z powodu ataku zimy, co spowodowało problemy logistyczne oraz mniejsze przyrosty świń z powodu niskich temperatur powietrza. Nadprodukcja żywca oczekującego na ubój również dotknęła Danię. Niektóre zakłady mięsne uruchomiły dodatkowe zmiany, aby nadwyżkę zagospodarować".