Babcia, mama i wnuczka śpią na jednej kanapie w jedynym pokoju w Bydgoszczy - mamy komentarze

Szerokim echem odbił się nasz artykuł „Babcia, mama i wnuczka mieszkają w altance w Bydgoszczy. Śpią na jednej kanapie w jedynym pokoju”. Publikujemy państwa wybrane komentarze na ten temat.

O 3-osobowej rodzinie z Bydgoszczy pisaliśmy w minioną środę, 17 stycznia 2024. Przypomnijmy: babcia po 70-tce, jej córka oraz 10-letnia wnuczka mieszkają w altance działkowej, przerobionej z dawnego kurnika. Gnieżdżą się na 20 metrach. Mają jeden pokój, a w tym pokoju śpią we trzy na jedynej kanapie. Liczą na to, że gmina przyzna im mieszkanie. Tyle że gmina wykreśliła je z listy, ponieważ stwierdziła, że kobiety z dziewczynką nie mieszkają na działce, lecz gdzie indziej. Oto niektóre państwa komentarze w tej sprawie.

- Bardzo tym paniom współczuję, ale przy dochodach wymienionych w artykule mają łącznie ok. 7100 zł na miesiąc. Za takie pieniądze można spokojnie wynająć dwupokojowe mieszkanie za 2500-3000 zł i na życie zostaje 4000-4500 zł. To wcale niemało. Tak żyje co któraś rodzina w tym kraju, a są tacy, co mają jeszcze mniej.

- Szukać mieszkania i iść na normalne warunki, a nie oczekiwać ruiny od miasta, za którą i tak zapłacicie niemały czynsz, a warunki i sąsiedztwo będzie podłe.

- Trochę to wygląda tak, jakby się panie celowo na działkę wyniosły, żeby dostać mieszkanie. Wykreślono je z listy, to poszły do gazety. Dwie dorosłe kobiety i taki przykład dają dziecku. Może opieka społeczna powinna się zainteresować tym, jakie warunki matka stworzyła swojemu dziecku. Ja rozumiem, jak ktoś nie ma pieniędzy, ale za 7 tys. da się spokojnie wyżyć.

- Pani umie czytać ze zrozumieniem? Niby z czego ma wynikać 7 tysięcy? MOPS to do domów, gdzie alkohol, dragi i przemoc. Tu warunki mieszkaniowe są drugorzędną kwestią, dziecko jest zaopiekowanie. To dziecko w życiu na pewno sobie poradzi, a gmina woli dawać Ukrainie i alkoholikom, co lepsze mieszkania biorą sobie. Najpierw trzeba znać sytuację, potem się mądrować.

- Ludzie o czym tu mowa? Jak państwo polskie może pomóc uchodźcom, to może też zagwarantować swoim obywatelom mieszkanie.

- Zabrać się do roboty. Są trzy pokolenie razem i czekają na gotowe.

- Babcia po 70-tce, córka, która pracuje i 10-letnia dziewczynka. To jakie 3 pokolenia maja iść do pracy?

- To proszę pomagać. Dziecka bocian nie przyniósł. Na pewno każda z tych osób ma dochód od państwa.

- Nie macie wcale tak mało. Można zakasać rękawy, wziąć się jeszcze do jakiejś pracy albo wyjechać za granicę, gdzie można zarobić. Ja w wieku 46 lat wyjechałam, tam bez problemu dostałam pracę, nie znając języka. Byłam 18 lat, żeby nie pogorszył się stan zdrowia, byłabym jeszcze tam. Tak gospodarzyłam, że starczało na wszystko, pomoc dzieciom w Polsce, no i jeszcze udało się sporo odłożyć. Tak, że sposoby są, żeby sobie polepszyć, tylko chyba chęci brak i czekać, że ktoś mi coś da.

- Ten koszt wynajmu trochę kosmiczny. Jest drogo, ale na bank bywają tańsze lokale. Fakt, problem jest z wynajmem mieszkań dla kobiet z dziećmi, ale na pewno by się znalazło coś do tych 2500 zł, ze dwa pokoje małe z kuchnią.

- Może myślą przyszłościowo? Babcia wiecznie żyć nie będzie. Matka też kiedyś odejdzie. Chcą pewnie zapewnić mieszkanie wnuczce.

- Ludzie wyliczają, że 7000 zł to dużo. Jeżeli matka najniższą ma, to 3200 zł, ale ani razu jeszcze tyle nie dostała, najwcześniej w lutym. 800 plus też dopiero od tego m-ca. Dopiero od teraz będą miały 7000. Licząc, że wynajmowały za 2500 zł mieszkanie, jeżeli z opłatami, to ok, ale wątpię. Doliczając do tego wszelkie rachunki i opłaty, licząc takie, jak mam ja, to na m-c ok. 2000 zł. Na pewno starsza pani wydaje sporo na leki. Do tego dochodzą różne inne wydatki i potrzebne rzeczy. To owszem, można jakoś przeżyć, ale na pewno nic nie odłożysz, o jakimś niespodziewanym wydatku zapomnij.

- Z artykułu wynika, że dwa razy nie potwierdził się adres na działce. Zatem podany był tylko dla podania złych warunków. Czy ta niespełna 70-letnia pani całe życie wynajmowała mieszkanie?

Gdzie córka z wnuczką mieszkała przed rozwodem?

- Obecnie gotówka, którą dysponują, spokojnie pozwala na wynajem choćby kawalerki.

- A Ukrainie rozdają od razu.

- Darmo? Gdzie? Osoby, których pobyt w Polsce przekroczy 120 dni, pokrywają połowę kosztów pomocy związanej z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Z kolei osoby, mieszkające tu powyżej 180 dni, będą pokrywać 75 proc. tych kosztów, jednak nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie.

- Skoro ktoś jest niewydolny, nie powinien sprawować pieczy na dzieckiem, a dorośli... No cóż, każdy jest kowalem swojego losu. Dziecko zabrać i zapewnić mu bezpieczny rozwój to obowiązek państwa.

- Wystarczy, żeby ze względu na dziecko zainteresował się MOPS. Okaże się, że podane warunki są fikcyjne, a kobiety kierują się tylko chęcią uzyskania mieszkania bez nakładu.

