Bakteria Legionella - co to jest? Wirus znany teraz w Rzeszowie wcale nie jest nowy

Legionelloza to choroba wywoływana przez legionelle - groźne bakterie, które najczęściej występują w wodzie, w wodnych systemach chłodzących i systemach nawilżania powietrza.

W czwartek dowiedzieliśmy się, że legionellę potwierdzono już u 113 pacjentów hospitalizowanych w Rzeszowie i na terenie powiatu rzeszowskiego, Dębicy oraz w Przemyślu. 7 osób nie żyje.

A kiedy ostatnio Sanepid odnotował przypadki zakażenia Legionellą w Kujawsko-Pomorskiem? W 2023 roku w tym województwie było 11 przypadków zakażenia Legionellą. W różnym czasie, na terenie różnych powiatów. Na szczęście wszystkie zakażone osoby wyzdrowiały, głównie po zastosowaniu antybiotykoterapii.

Po wydarzeniach w Rzeszowie internauci z całej Polski zainteresowali się bakterią Legionella. Kierownik Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK4 w Lublinie prof. Janusz Milanowski uspokaja, że ta bakteria nie jest nowa i nie ma powodów do zbiorowej paniki w całym kraju. - Bakteria nie jest groźna dla zdecydowanej większości zdrowych osób. Najczęściej występuje w postaci stosunkowo niegroźnej infekcji układu oddechowego, tzw. gorączki pontiac. Tylko u niektórych rozwija się legionelloza, czyli ciężka postać infekcji układu oddechowego. Zależne to może być od zjadliwości szczepu bakterii, ale też od większej skłonność do zachorowania u ludzi z grup ryzyka - powiedział pulmonolog.