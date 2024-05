Legionella - w Kujawsko-Pomorskiem były bardzo wysokie skażenia. Jak się przed nią chronić?

To samo zaleca sanepid:

- Legionella najlepiej się rozwija w wodzie o temperaturze pomiędzy 25 a 45 stopni Celsjusza. Gdy temperatura wody osiąga 55 stopni C, żyje około 20 minut. Przy 60 stopniach C - już tylko 2 minuty, a ginie przy temperaturze około 70 stopni C. Dlatego należy utrzymać w punktach wypływu wody z kranu temperatury o wartości co najmniej 55 stopni C.