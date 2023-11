Banany - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo bananów [30.11.2023]

Jednak banany to nie tylko dobry smak. To przede wszystkim ogrom pozytywnych składników dla zdrowia. Tylko jeden średniej wielkości banan, zapewnia naszemu organizmowi wsparcie za sprawą ok. 3 gramów błonnika, grama białka czy 27 gramów węglowodanów.

Takie są skutki jedzenia bananów. To dzieje się z naszym organizmem po ich spożyciu

Warto zauważyć, że banany to nie tylko błonnik czy białko. To także ogrom cennych dla zdrowia witamin. Wśród nich znajdziemy m.in witaminę B, wpływającą na naszą energię, witaminę A działającą np. na nasz wzrok czy witaminę E, opóźniającą starzenie się organizmu. Mało tego, w bananach znajdziemy także witaminy C i K.

Wszystko to sprawia, że są one niezwykle polecane dla osób, które dbają o swoje zdrowie i zbilansowaną dietę. To właśnie za ich sprawą, jesteśmy w stanie skutecznie się nasycić, ale także zapobiec m.in zaparciom i biegunkom. Z tego powodu, wielu dietetyków zachęca, aby dorosły człowiek spożywał co najmniej jednego banana dziennie. Jesteście ciekawi, jakie są skutki jedzenia bananów dla naszego regionu? Zobaczcie szczegóły w poniższej galerii.