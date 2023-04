Będą dodatkowe pieniądze dla emerytów z urzędu skarbowego na Kujawach i Pomorzu. Wpadną im po 2 maja 2023!

- Ja to nawet nie wiem czy urząd skarbowy w ogóle ma mój numer konta, na które mógłby mi przelać zwrot podatku, a jak może to zrobić inaczej? - pyta pan Stefan z Inowrocławia, jeden z emerytów, który skontaktował się z nami. - Zawsze rozliczał mnie ZUS, bo ani nie dorabiam, ani wcześniej nic nie odliczałem. W sumie to nie wiem również, jaki zwrot mi się należy.