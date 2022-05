Będą następne inwestycje na dawnym lotnisku w Lubieniu Kujawskim

Ale to nie koniec planowanych przez Dino inwestycji w Lubieniu Kujawskim. Firma ta bowiem zakupiła przed kilkoma dniami kolejne tereny inwestycyjne na dawnym lotnisku. Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim sprzedał tej sieci kolejne 15 hektarów gruntu. Wartość transakcji to - 5 milionów złotych netto. Jak powiedział nam burmistrz Lubienia Kujawskiego, Marek Wiliński pieniądze te samorząd prawdopodobnie dołoży do zaplanowanych inwestycji w Zespole Placówek Samorządowych w Lubieniu Kujawskim.

Przypomnijmy, że w lubieńskiej strefie przemysłowej inwestycje związane z budową nowych obiektów prowadzą m.in. firmy Gouden Korrel i Polmais. Ostatnio budowę marketu zakończyła sieć Biedronka. W strefie powstaje też pierwsza w gminie farma fotowoltaiczna firmy Greenland. - W najbliższym czasie deklaracje o rozpoczęciu prac związanych z budową nowych obiektów składają także kolejne firmy, które kupiły już we wcześniejszych latach nieruchomości w strefie - dodaje burmistrz..